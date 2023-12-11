أحباب الله.. الأطفال تشارك أسرها في الانتخابات الرئاسية

شارك العديد من الأطفال آبائهم أثناء في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، وتصدروا مشاهد ثاني أيام الانتخابات، حيث حرص الكثير من الآباء والأمهات اصطحاب أطفالهم للجان الانتخابية لخلق روح المشاركة وحب الوطن في نفوسهم، وكان من ضمن المشاركين الطفل "علي" الذي جاء مع شقيقة الأكبر في مدرسة الحرية بمنطقة الأزبكية.

وظهر الطفل "علي" ممسكا بعلم مصر ويمر على الناخبين أمام اللجنة وهو يردد الأغاني الوطنية، وقال إنه سيشارك في الانتخابات عندما يصبح له صوت، وسيشجع جميع أصدقائه على المشاركة لأنه واجب وطني ويجب على الجميع المشاركة.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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