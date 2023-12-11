الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حضور قوى لسيدات بني سويف في الانتخابات الرئاسية

بني سويف
بني سويف

شهدت اللجان الانتخابية في بني سويف لليوم الثاني على التوالي تواجدًا وحضورًا متميزًا للمشاركة النسائية في أعمال التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة. حيث توافد عدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، بما في ذلك السيدات الموظفات وطالبات الجامعة وربات البيوت، اللاتي حرصن على أداء واجبهن الوطني في الاستحقاق الدستوري الأبرز.

وأشارت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى المشاركة المتميزة للمرأة السويفية، مشيرة إلى تواصلها الدائم مع اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس  الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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