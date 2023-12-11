الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سيدة عجوز تدلي بصوتها الانتخابي داخل "توكتوك" بحضور مستشار اللجنة (فيديو)

السيدة العجوز
السيدة العجوز

شهدت لجنة مدرسة دوامة بمركز فاقوس محافظة الشرقية، لفتة إنسانية من قبل رئيس اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص رئيس اللجنة على الخروج لسيدة مسنة خارج اللجنة ومساعدتها على الإدلاء بصوتها داخل مركبة "توك توك" حرصا على مشاركتها الإيجابية في العرس الانتخابي والملحمة الوطنية الكبيرة التي تشهدها محافظات مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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