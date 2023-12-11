الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو مصطفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

عمرو مصطفى يدلى بصوته
عمرو مصطفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

حرص الفنان عمرو مصطفى، صباح اليوم الإثنين، على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي، والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنته الانتخابية فى مدرسة الدكتور عبدالعزيز السيد الثانوية بنين الحى الثامن بمدينة نصر.

كما حرص "عمرو" على حث جموع الشعب المصري للنزول والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، من أجل الحفاظ على أرض الوطن وبعث رسالة للعالم كله عن مدى وعي المواطنين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثانى أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء في كل محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تسليم كل المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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