الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.. "عم صلاح" يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

عم صلاح يوزع الأعلام
عم صلاح يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

دعم صلاح الدين الخطاط، بائع إعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزع الأعلام هدايا على الناخبين داخل مدرسة الجيزة الثانوية بنات.

ورفع لافته مكتوب عليها: السيسي كمان وكمان علشان مصر تعيش في أمان ومين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

عم صلاح يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة
عم صلاح يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة
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