نائب محافظ القاهرة يتفقد لجان روض الفرج الانتخابية

تفقد صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ عدداً من اللجان الانتخابية بنطاق حي روض الفرج للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وبدء التصويت في كافة اللجان الانتخابية لليوم الثاني دون معوقات.

وأكد نائب المحافظ توفير جميع التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية التصويت بمدرسة محمود سامي البارودي بحي روض الفرج، مشيدًا بوعي المواطنين لمشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

رافق نائب المحافظ المهندس حمادة رزق رئيس حي روض الفرج والسيد السكرتير والأجهزة المعاونة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024