عمال المصانع والشركات يحتشدون فى طوابير أمام لجنة المغتربين بالعاشر من رمضان

احتشد عدد كبير من عمال المصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان، أمام لجنة المغتربين، للإدلاء بصوتهم فى الاستحقاق الدستورى الخاص بانتخابات الرئاسة.

وشهدت مدرسة السادات الثانوية بنات بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حالة من الزحام وطوابير من جانب عمال المصانع والشركات؛ الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطف العمال في طوابير أمام بوابة المدرسة منذ موعد فتح باب التصويت في اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة العاشر من رمضان