الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع انتظام العملية الانتخابية وتوافد الناخبين أمام اللجان

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الإثنين، انتظام سير العملية الانتخابية بكافة أرجاء المحافظة في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024 للتأكد من عدم وجود أية معوقات، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا منذ الصباح الباكر لجموع الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى وذلك في أجواء تسودها الفرحة.

وأشار المحافظ إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي، مؤكدًا على أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن نجاح الإنتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها فضلًا عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر.

وأشاد أبو ليمون بمدى بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي  لدى أهالى وأبناء شعب المنوفية والذى يتصدر دائمًا كافة الإستحقاقات الإنتخابية، مؤكدًا على إستمرار المتابعة الدقيقة وعلى مدار الساعة للمشهد الانتخابي ورصد سير العملية الانتخابية من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب المشاركة وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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