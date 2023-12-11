عضو "القومي لحقوق الإنسان" يشيد بجهود "الوطنية للانتخابات" لتيسير عملية التصويت

أشاد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير عملية التصويت للناخبين.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حوارة لقناة "cbc" إن الهيئة تتعاون بشكل كبير في عملية الرصد والمتابعة، بالإضافة إلى التعليم من دروس الانتخابات السابقة من تأخير تسليم البطاقات.

وأضاف: "في تلك الانتخابات المتابعون استلموا البطاقات مبكرًا وتوجهوا إلى المحافظات وكانوا موجودين منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان وهذا ما لم يكن يحدث في الانتخابات الماضية لذلك هذا إنجاز كبير يُحسب للهيئة".

محمد ممدوح: الوطنية للانتخابات سهلت عمل المؤسسات المعنية بالرصد والمتابعة

كما أكد أن التعاطي المباشر من الهيئة الوطنية للانتخابات مع كافة المؤسسات المعنية بملف الرصد والمتابعة سهل عمل المنظمات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع الهيئة لحل أي مشكلات موجودة في اللجان الانتخابية.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.