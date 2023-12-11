المزمار البلدى يستقبل المرشح الرئاسى حازم عمر أمام مدرسة "جيل 2000"

وصل، منذ قليل، حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى مدرسة "جيل 2000" بمدينة 6 أكتوبر، وسط حشود ضخمة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري.

واستقبل الطبل البلدي والمزمار والتنورة المرشح الرئاسي وسط تجمع من الشباب، حاملين أعلام مصر.

وتفقد حازم عمر المرشح الرئاسي اللجان وسير العملية الانتخابية داخل المدرسة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.