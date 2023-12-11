الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على لجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية ثانى أيام الانتخابات

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهد مقر مدرسة السيدة زينب الابتدائية المشتركة مشاركة كبيرة من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت المدرسة وجوداً ملحوظاً للسيدات اللاتي تفوقن على الرجال في عددهن، حيث اصطفت الطوابير أمام المقر الانتخابي استعداداً للإدلاء بأصواتهن.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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