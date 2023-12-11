العاملون بإدارة التل الكبير الصحية بالإسماعيلية يحتشدون للمشاركة في الانتخابات

حرصت الأطقم الطبية والعاملون في إدارة التل الكبير الصحية بمحافظة الإسماعيلية، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثاني، اليوم الإثنين.

واحتشد العاملون في إدارة التل الكبير أمام مستشفى حميات التل الكبير، وتوفير سيارات لنقلهم لمقر لجانهم الانتخابية، وذلك بالتناوب حتى لا يتأثر العمل داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة.

وأكد العاملون في إدارة التل الكبير الصحية، على حرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واختيار رئيس مصر القادم.

ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.



هذا على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير

الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير

الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير

الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير

الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير