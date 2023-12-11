الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاملون بإدارة التل الكبير الصحية بالإسماعيلية يحتشدون للمشاركة في الانتخابات

الأطقم الطبية بإدارة
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير

حرصت الأطقم الطبية والعاملون في إدارة التل الكبير الصحية بمحافظة الإسماعيلية، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثاني، اليوم الإثنين.

واحتشد العاملون في إدارة التل الكبير أمام مستشفى حميات التل الكبير، وتوفير سيارات لنقلهم لمقر لجانهم الانتخابية، وذلك بالتناوب حتى لا يتأثر العمل داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة.

وأكد العاملون في إدارة التل الكبير الصحية، على حرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واختيار رئيس مصر القادم.

ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.


هذا على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الأطقم الطبية بإدارة التل الكبير
الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

وكيل "صحة الإسماعيلية" يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

العاملون بمستشفى حميات الإسماعيلية يتجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

"صحة الإسماعيلية": 1500 موظف بالمديرية أدلوا بأصواتهم حتى الآن

انتظام التصويت داخل لجان الإسماعيلية في ثاني أيام الانتخابات

إقبال كبير من السيدات على لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة عمليات الانتخابات ويؤكد عدم تلقي أي شكاوى

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: أشعر بالتزام عميق تجاه ممارسة حقي في التصويت

محافظ الإسماعيلية: لم نتلق شكاوى من غرف العمليات الفرعية حتى الآن

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

خديجة أبوالعينين تدلى بصوتها فى الاتتخابات الرئاسية بأكتوبر

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل