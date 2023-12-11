نازل فى حب مصر.. مواطن يلقى قصائد شعر على الناخبين أمام اللجنة الانتخابية

اصطف المئات من أهالي حي الأزبكية أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأثناء انتظارهم لدخول اللجنة للإدلاء بأصواتهم، جاء رجل خمسيني يدعى "عبد الناصر" وألقى على الناخبين بعض قصائد الشعر حبًا في الوطن وحبًا في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال "عبد الناصر" لـ"الدستور" إنه خرج من بيته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ويحث جميع المواطنين على النزول والمشاركة لاختيار المرشح عبد الفتاح السيسي الذي استطاع توفير الأمن والأمان في ربوع مصر خلال السنوات الماضية وقضى على الجماعات المخربة التى كانت تنوى نشر الفوضى في البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة