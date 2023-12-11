في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية، في اليوم الـ66 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستهداف المدنيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات عنيفة في محيط مستشفى الأمل بمحافظة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح منذ أمس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على منازل المواطنين بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

طائرات الاحتلال الحربية

وأوضحت أن32 شهيدًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مشاري في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفل.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صبح غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات أغلبهم أطفال ونساء.

قصف مدفعي وسط وشمال خان يونس

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة غارات جوية عنيفة، وقصف مدفعي وسط وشمال خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في حي الشيخ رضوان شمال غزة، وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

شئون الأسرى والمحررين

وفي وقت سابق أفادت هيئة "شئون الأسرى والمحررين" ونادي "الأسير الفلسطينيّ" بأن إسرائيل تحتجز في سجونها "142 أسيرة من غزة بينهنّ طفلات رضيعات.

وفي بيان مشترك، كشفت هيئة "شئون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، النقاب عن "احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ66، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.