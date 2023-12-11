الجامعة العربية تنتقد الصمت على جرائم الاحتلال فى غزة

انتقدت جامعة الدول العربية استمرار صمت البعض على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان: تخلد منظومة الأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر 2023 ذكرى مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار حدث رفيع المستوى ينعقد تحت مسمى حقوق الإنسان 75، ويأتي في ظرفية دولية ضاغطة ودقيقة يطغى فيها عدوان القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" على قطاع غزة على المشهد الحقوقي، وعلى السلم والأمن الدوليين.

وتساءلت: متى يمكننا أن نحتفل بإعلاء الحق في الحياة وتحقيق الكرامة والمساواة للجميع، بدلا من الاحتفال بالأرقام.

وتابعت: متى يمكننا أن نحتفل بانعدام التمييز والفصل العنصري أو تحقيق العدالة والسلام.

جرائم الاحتلال

وأكدت أنه لا يمكن تخليد أي ذكرى مع استمرار صمت البعض على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين. ولا يمكن الاحتفال بأي إنجاز مع استمرار تأييد البعض هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن التاريخ يدون في سجله الأسود موقف كل متخاذل عن الدفاع عن حقوق شعب فلسطين وتنكره لمبادئ حقوق الإنسان.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي لإعادة التفكير في هكذا احتفاليات، واختيار سبل أكثر فاعلية، ليشهد شعب فلسطين انتهاء ازدواجية المعايير في إعمال مبادئ حقوق الإنسان.

عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين

وأوضحت أنه عند التأمل في الرقم 75 وما يوازيه في ظل الأحداث القائمة في غزة، نجد أن عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بلغ 10 أضعاف الرقم 75 في الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي، و100 ضعف الرقم 75 خلال الشهر الأول، و200 ضعف الرقم 75 خلال الشهر الثاني. وماذا نقول عن المرأة الفلسطينية الصامدة، أليست معنية بحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة؟ الأرقام للأسف صادمة. فعدد النساء والأطفال من الضحايا تجاوز 100 ضعف الرقم 75. نعم. كل هذا ولم يتجاوز العدوان الإسرائيلي الغاشم 75 يوما.

وتابعت: هكذا ترى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الرقم 75، وهكذا ترى احتفالية المجتمع الدولي به وقد مرت 75 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين".