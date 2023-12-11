سيدات الإسماعيلية يتصدرن المشهد الانتخابى فى ثانى أيام التصويت (فيديو)

تصدرت المرأة في محافظة الإسماعيلية المشهد الانتخابي في ثاني يوم تصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

حيث اصطفت طوابير الناخبات في مدرسة فاطمة الزهراء بالمحافظة من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار رئيس مصر القادم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

وشهدت اللجان الانتخابية في البحيرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، وسط فرحة كبيرة في المشاركة في هذا العُرس الديمقراطي الكبير.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.