الناخبون يحتشدون أمام لجنة مدرسة الشهيد ربيع عصفور مركز الدلنجات بالبحيرة

واصل أهالي مركز الدلنجات محافظة البحيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني من التصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.

المشاركة في اختيار رئيس مصر القادم

واصطف الناخبون في طوابير أمام لجنة مدرسة الشهيد ربيع عصفور مركز الدلنجات بالبحيرة، للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، على أنغام أغنية تسلم الأيادي وسط مشاركة إيجابية منهم.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.