استمرار توافد المواطنين على لجانهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

عرضت قناة "DMC"، اليوم الأحد، لقطات ترصد توافد الناخبين على المقار الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.