محافظ مطروح: انتظام العملية الانتخابية فى ثانى أيام التصويت

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتظام فتح اللجان بثاني أيام الانتخابات الرئاسية، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 342 ألفًا بعدد 149 مركزًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، منها 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية.

وأعرب المحافظ عن تقديره للمشاركة الإيجابية الحاشدة من أهالي المحافظة التي شهدها اليوم الأول من الانتخابات، مناشدًا المواطنين مواصلة دورهم الوطني في الإدلاء بأصواتهم ونقل صورة حضارية مشرفة لوعي المواطن المطروحى للحفاظ على وطنه ومقدراته واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد محافظ مطروح استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية ومركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة في رصد ومتابعة اللجان لتيسير أي معوقات أو شكاوى على مدار اليوم وتذليلها وتوفير كل سبل الراحة أمام الناخبين حتى غلق اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وشهدت اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة بداية من صباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية توافدًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.