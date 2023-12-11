محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة عمليات الانتخابات ويؤكد عدم تلقي أي شكاوى

ترأس اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية والمنعقدة في الشبكة الوطنية، في اليوم الثاني من الانتخابات للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وبدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك للتحرك المبكر فى حال حدوث أى معوقات.

وانعقدت غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور م. احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية وكذلك مسؤولو كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وبالتنسيق والاتصال المستمر مع غرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان، على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.