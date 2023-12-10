اليونيسف: قتل نحو 7800 طفل في غزة وصمة عار على جبين البشرية

أكد الناطق بإسم اليونيسف، اليوم الأحد، أن قتل نحو 7800 طفل في قطاع غزة وصمة عار على جبين البشرية.

وقال في تصريح تليفزيوني، إن هناك نحو 7800 طفل في غزة تمت تصفيتهم بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى المتحدث باسم اليونيسف اللوم على العالم لعدم فتح الحدود أمام سكان غزة، في مقطع فيديو تم التقاطه أثناء سيره بالقرب من سكان غزة الذين تم إجلاؤهم، وقارن الوضع باللاجئين في أوكرانيا.

142 أسيرة في سجون الاحتلال بينهن رضيعات

وسبق، وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الأحد، عن احتجاز 142 معتقلة من النساء والفتيات من قطاع غزة في سجون الاحتلال، بينهن رضيعات ونساء مسنات جرى اعتقالهن خلال العدوان البري على القطاع.

وفقا لبيان مشترك للهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم، فإن المعتقلات محتجزات في عدة سجون، منها سجني الدامون وهشارون.

وأصدرت مؤسسات الأسرى بيانًا قالت فيه إن الاحتلال ينفذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، بجانب رفضه الكشف عن مصيرهم من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية.

وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، فإن مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يوما بعد يوم، ولا تستبعد مؤسسات الأسرى إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق معتقلين من غزة.

فيما أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مساء اليوم، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في شمال قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له مساء اليوم، أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة وحركة حماس في غزة كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء لجمهوره اليميني المتطرف.

أوضح أبو عبيدة أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة الغربية المحتلة.