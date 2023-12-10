كرنفال العمامة والخوذة والبدلة فى أول انتخابات بالعاصمة الإدارية الجديدة

فى مشهد اجتمعت فيه العمة الأزهرية وخوذة العامل والمهندس وأصحاب الجلباب البلدى والياقات البيضاء، الموظفون، إلى جانب السيدات وذوى الهمم- احتشد الآلاف من المصريين أمام مقار لجان العاصمة الإدارية الجديدة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ولأول مرة، تقام لجان انتخابية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد نقل مقرات الوزارات إليها، إذ جرى تخصيص ٣ لجان فرعية بالعاصمة، فى مقر الجهاز التنفيذى، وفى الحى الحكومى الجديد، وفى مقر بنك فيصل.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى، الذى يشمل ١٠ مجمعات وزارية بإجمالى ٣٤ وزارة، إضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.

وحرص الناخبون الذين وقفوا فى طوابير طويلة على حمل أعلام مصر والتلويح بها على وقع الأغانى الوطنية التى كانت السمة الرئيسية أمام لجان العاصمة، فى تأكيد على حب الوطن، والحرص على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى.

وكانت الطوابير طويلة جدًا فى اللجنة الفرعية المنعقدة بفرع بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضمت الوافدين الذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على وقع الأغانى الوطنية التى حرص بعض المواطنين على تشغيلها أمام اللجنة.

وفى هذا الإطار، قال المستشار محمود عابدين، رئيس اللجنة الفرعية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حجم الإقبال من الناخبين غير مسبوق، موضحًا: «الزحام الشديد هو السمة السائدة أمام اللجنة التى أشرف عليها منذ الصباح الباكر».

وأضاف «عابدين» أن عملية التصويت تتم بسهولة ويسر، لمراعاة سرعة تمكين الناخبين-أغلبهم من الموظفين والوافدين- من إعمال حقهم الدستورى بالتصويت، وسط مساعدة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لتسهيل عملية دخول ومشاركة وخروج الناخب من اللجنة الانتخابية.

وأكد محمد شعلان، مفتش عام بوزارة الأوقاف، فى أثناء وجوده فى طابور انتخابى بانتظار التصويت، أن حرصه على المشاركة فى الانتخابات يأتى التزامًا بتعاليم الدين الإسلامى الذى يحثنا على الإيجابية والابتعاد عن السلبية، إضافة إلى قناعته بأن صوته أمانة فى سبيل استكمال بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها.

واتفقت الدكتورة داليا محمد، الموظفة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أثناء وجودها فى اللجنة الانتخابية بالحى الحكومى، مع ما ذهب إليه «شعلان»، بأن الإنسان يجب دائمًا وأبدًا أن يلبى نداء الوطن، ويدلى بصوته فى الاستحقاقات الدستورية، حفاظًا على المكتسبات التى حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد كرم عبدالملاك، من ذوى الهمم، ويعمل بالمجلس القومى للمرأة، أنه حريص على المشاركة فى الانتخابات انطلاقًا من قناعته بحق الجميع فى المشاركة، وعدم السلبية، ودعم الوطن. كما حرص العمال الذين ينفذون المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة على المشاركة فى الانتخابات فى اللجان الثلاث التى تم تخصيصها فى مناطق متفرقة بالعاصمة، حيث ظلوا يلوّحون بالأعلام ويهتفون باسم مصر أثناء انتظارهم فى طوابير طويلة للدخول للجنة، والإدلاء بأصواتهم.