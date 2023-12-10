أنا الشعب.. المصريون يكتبون بداية تاريخية للانتخابات الرئاسية 2024

بدأت لجان الاقتراع فى جميع محافظات الجمهورية، فى تمام التاسعة من صباح الأحد، استقبال الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتى تجرى على مدى ٣ أيام متتالية، تحت إشراف قضائى كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية ٤ مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى».

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات حوالى ٦٧ مليون ناخب، يختارون من بين المرشحين الأربعة، وذلك داخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًا تضم ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية، ويخضع جميعها لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجرى الاستحقاق الدستورى الرئاسى تحت إشراف قضائى كامل، من قبل نحو ١٥ ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يعاونهم حوالى ٦٠ ألف موظف فى اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، لتأمين مقار ومحيط لجان الاقتراع، ليدلى الناخبون بأصواتهم فى مناخ آمن تسوده الطمأنينة.

توافد بأعداد كبيرة من قبل التاسعة صباحًا.. وطوابير طويلة أمام اللجان

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية فى مختلف مناطق الجمهورية، قبل التاسعة صباحًا، ليقفوا بعدها فى صفوف منتظمة انتظارًا لبدء عملية التصويت، ومن ثم الإدلاء بأصواتهم قبل التوجه إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم.

واستهل القضاة المشرفون على الانتخابات اليوم الأول فى السباق الرئاسى داخل مصر، بالإدلاء بأصواتهم، إلى جانب أمناء وأعضاء اللجان الفرعية، مع إثبات ذلك فى كشف خاص يفيد بتصويتهم، بخلاف كشف الناخبين المقيدين فى اللجنة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات، التى من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حقهم الدستورى فى الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية فى الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلًا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأتاحت «الوطنية للانتخابات» حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابى من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل اهتمام إعلامى كبير، بعد أن حصل ٥٢٨ صحفيًا وإعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات تُمكنهم من متابعة مجريات العملية الانتخابية، فضلًا عن اعتماد الهيئة ١١٥ وكالة أنباء وصحيفة وشبكة تليفزيونية إخبارية عربية وإقليمية ودولية لأعمال التغطية الإخبارية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة تصاريح متابعة إعلامية لـ٤٢١٨ صحفيًا وإعلاميًا يمثلون ٧٠ وسيلة إعلامية وصحفية محلية، بالإضافة إلى إصدار تصاريح لـ٦٧ دبلوماسيًا أجنبيًا تُمكنهم من المتابعة، علمًا بأنهم يمثلون ٢٤ بعثة دبلوماسية فى القاهرة، بعد أن تقدموا بطلب إليها فى هذا الشأن.

وفى مشهد يعكس قيمة الشباب المصرى، وما يمثلونه من قيادة للمستقبل، احتشد آلاف منهم من الجنسين أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن دافعهم من وراء ذلك هو استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار التى تعيشها مصر حاليًا.

أحزاب ومنظمات تشيد بالمشهد الحضارى

أكدت مؤسسة «حياة كريمة» انتظام العمل فى كل اللجان على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن متابعيها رصدوا انتظام وانضباط سير العملية الانتخابية، وتوافد الناخبين بكثافة فى معظم اللجان، وذلك من واقع رصد ١١ ألفًا من متابعيها موقف ٩ آلاف لجنة فى المحافظات كافة، على مدار الساعات الأولى لبدء عملية التصويت.

وأشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بالمشهد المُشرف للانتخابات الرئاسية، والذى يعكس وعى المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى الأهم، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية كافة سجلت إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار، منذ الساعات الأولى، للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد حزب «مستقبل وطن» بإقبال المواطنين الكثيف على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن هذا يبعث برسالة واضحة للعالم بأن المصريين شعب واعٍ متحضر ويدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

وثمّن حزب «حماة الوطن» الإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، منذ اللحظات الأولى لفتح باب الاقتراع، معتبرًا أن هذا الإقبال يشير إلى وعى المصريين بأهمية الاستحقاق الدستورى فى رسم مستقبل البلاد، والحفاظ على مكتسباتها، خاصة فى ظل التحديات العالمية.

«الوطنية للانتخابات» تؤكد انتظام العمل فى كل مراكز الاقتراع دون أزمات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وجود إقبال كثيف فى مختلف لجان الاقتراع بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنها دفعت بقضاة احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصًا منها على التيسير على الناخبين.

وقالت إن عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية مضت بانتظام فى مختلف لجان الاقتراع دون أى أزمات، وذلك من واقع تواصلها الدائم والمستمر مع كل اللجان العامة ولجان المتابعة ولجان الاقتراع الفرعية، لافتة إلى أن إقبال المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بدأ مع الساعات الأولى لصباح اليوم الأول من الأيام الثلاثة المخصصة للانتخابات الرئاسية. وشددت على توافد الناخبين بصورة كبيرة على نحو فاق كل توقع، ومن ثم سارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، من القضاة الاحتياطيين، إلى عدد من لجان الاقتراع الفرعية المنتشرة، وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين.

وأكدت حرصها على مجابهة الزحام وكثافة التصويت، وتيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع، معبرة عن تقديرها العميق لجموع أبناء الشعب المصرى، الذين أظهروا وعيًا عميقًا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة فى الاستحقاق الانتخابى المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

مواطنون يشيدون بالتيسيرات الكبيرة: «شجعتنا على النزول»

أشاد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بأداء القضاة وأمناء اللجان المشرفين على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ المنتشرة فى جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى أنه بدا واضحًا مستوى التدريب على إجراءات العملية الانتخابية، وكيفية التعامل مع المواطنين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووكلاء المرشحين، وكذلك قواعد إدارة عملية التصويت.

وأضاف المركز، فى أول تقاريره عن متابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الذى رفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إطار مشاركته لأعمال المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية عبر فريق المتابعة الميدانية بمقار اللجان- أن اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطًا وانتظامًا ملحوظًا فى مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية، التى تواجد فيها فريق عمل المركز فى إطار عمليات المتابعة الميدانية، بينما تأخرت بضع لجان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى المواعيد المقررة.

ورصد فريق المركز المصرى فى الساعات الأولى للتصويت إقبالًا كثيفًا من الناخبين فى أغلب المقرات الانتخابية التى تفقدها فريق المتابعين، بالإضافة إلى تصدر الناخبات والشباب المشهد الانتخابى فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

كما رصد فريق المركز المصرى التعامل المرن وتقديم يد العون من جانب المشرفين على عملية التصويت من القضاة ومعاونيهم مع فرق المتابعة المصرية والعربية والدولية، ممن يرغبون فى التعرف على سير العملية الانتخابية والشباب المتطوعين، لافتًا إلى التعاون الواضح بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة لتأمين العملية الانتخابية.