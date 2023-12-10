الانتخابات الرئاسية 2024.. برلمانى: المصريون على موعد مع التاريخ لأداء الواجب الوطنى

أكد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب، أن المصريين على موعد مع التاريخ وأداء الواجب الوطني معبرًا عن ثقته تجاه الشعب المصري الذي يصطف خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل المرحلة الراهنة من أجل استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

وأدلى النائب عزيز سابق بصوته الانتخابي في مسقط رأسه بقرية سري مركز طوخ قليوبية، مؤكدًا أن التصويت في الإنتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن مصري تجاه وطننا الغالي مصر، لافتا إلى أن المشاركة تاريخية وحملت دلالات إيجابية.

ووجه عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاشراف الكامل عليها.

وتفقد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، اللجان الانتخابية في مركز طوخ قليوبية، وذلك ضمن اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.