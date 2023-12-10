صابرين تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2023 بالشيخ زايد.. صور

أدلت النجمة صابرين بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2023، بمقر لجنتها الانتخابية داخل مركز شباب الشيخ زايد الرياضى، وفور انتهائها من التصويت حرصت على تلبية طلبات مسئولى اللجنة والتقطت معهم عددا من الصور التذكارية.



تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.