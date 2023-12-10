الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية: عرب أبوساعد تشارك في اختيار رئيس 2024

عرب أبوساعد تشارك
عرب أبوساعد تشارك في الانتخابات الرئاسية

قال سليم أبو محمد أبو ساعد، شيخ عرب أبوساعد إنه تمت دعوة جميع المتواجدين بمنطقة عرب أبوساعد للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية داخل اللجان التي تم تجهيزها جيدًا، لتستوعب مشاركة الجميع هنا، حيث تعد عرب أبو ساعد منطقة صناعية وتضم ألاف العمال بخلاف أهالينا من عرب أبوساعد.

قال الشيخ سليم لـ“الدستور” إنه تم استقبال لجنتي الانتخاب فى الصباح الباكر، وتوجد هناك لجنة انتخاب لأهالي عرب أبوساعد ولجنة أخرى للمغتربين، ومنذ بدء الانتخاب فى التاسعة صباحا والإقبال مستمر حتى الساعات الاخيرة من اليوم الأول.

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وأكد شيخ عرب أبوساعد حرص كل الأهالي هناك على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري الأهم بالنسبة للمصريين، قائلا: لا شك أننا جميعا مسؤلون عن مصير بلادنا وعلينا أن نعي جيدا ما يحاك بها من كل الجهات، وعلينا أن نعرف من نختار.

من جهته، قال حمدى أبو احمد ابوساعد، أحد كبار عائلة أبوساعد، إنه تم حشد الشباب الايام الماضية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، دون توجيه أيا منهم باختيار مرشح بعينه، لافتا الى أن الجميع هناك على قلب رجل واحد، لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وذلك دون أي مقارنة مع غيره من المرشحين، ليقيينا وثقتنا جميعا فى شخص الرئيس السيسي قائدا للبلاد دون منازع.

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فيما أكد محمد أبوسلامة أبومحمد أبوساعد، أحد شباب العائلة، أنه وكل شباب أبوساعد، تفرغوا تماما لتنظيم دخول وخروج الناخبين، وتحقيق إجراء عملية الانتخاب بكل سلاسة، وتلاشي أي معوقات، مثل تسهيل مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات الراغبين فى المشاركة الانتخابية.

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وأكد منصور أبومحمد أبوساعد، أحد شباب العائلة أن شباب العائلة قسموا أنفسهم، جزء منهم أمام لجنة الانتخاب المخصصة للعائلة والقاطنين هناك، وجزء آخر أمام لجنة انتخابات المغتربين، نظرا لأن المنطقة صناعية ويعمل بها ألاف المغتربين، وحتى لا تكون هناك أي مشاهد فوضى، حفاظا على صورة عرب أبوساعد.

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