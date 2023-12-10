دعما للاستقرار.. أهالي قرى شمال الجيزة يحتشدون أمام لجان الاقتراع قبل إغلاقها

واصل المصريون المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بقرى شمال الجيزة، واستمر توافد المواطنين والاحتشاد خلال الفترة المسائية قبل غلق اللجان أبوابها في تمام التاسعة مساء خلال اليوم الأول.

وأكد الأهالي أن الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستكمال لاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس للبلاد، مؤكدين على أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تكاتف الجميع وانتخاب من يمثلهم للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار في ظل حروب طاحنة يمر بها العالم ودول بالجوار تمر بحروب أهلية في محاولة لزعزعة الأمن القومي لمصر.

وأوضح المشاركون أن العرس الديمقراطي ونزول المواطنين بأعداد كبيرة فاق كل التوقعات من أجل مصر وإرسال صورة للعالم علي وعي المصريين بما يحاك لهم في الخارج والداخل ودعما للقيادة السياسية في مواصلة العطاء والبناء والتنمية المستدامة.

وأشار المواطنين إلى أن حبهم في الوطن الدافع الأساسي لنزولهم والوقوف خلف الرئيس السيسي وعمل طوابير أمام العالم كله علي نزاهة وشفافية الانتخابات وابداء كل مواطن برأيه وانتخاب رئيسه القادم.

مشاركة قوية.. المرأة المصرية تثبت وجودها الانتخابات الرئاسية

كما واصلت المرأة المصرية إثبات وجودها والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية بقري منطقة شمال الجيزة حرصن علي النزول والادلاء بأصواتهم في الفترة المسائية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.