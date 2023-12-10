نائبة أسوان تشيد بجهود الوطنية للانتخابات في تيسير عملية تصويت المواطنين

أدلت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك أمام لجنتها بمدرسة الشهيد محمد مصطفي الابتدائية – مدرسة دراو بنين سابقا بمحافظة أسوان، مؤكدة أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.



وقالت النائبة نيفين حمدي، عقب الإدلاء بصوتها، إن ما شهدته اللجان منذ الساعات الأولى لبدء عمليات الاقتراع بكافة قرى ومراكز محافظة اسوان، من توافد المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات الهامة، يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

صورة احتشاد المصريين أمام لجان الاقتراع رسالة للعالم

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن المصريين جميعا ضربوا اليوم أروع الأمثلة في الوطنية وحب الوطن، خلال إصرارهم على التواجد أمام اللجان والمقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسًا يعبر عن آمالهم وطموحاتهم ويحقق لهم الحياة الكريمة، لافتة إلى أن صورتهم اليوم بمثابة رساله للعالم أجمع مفادها وعيهم بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ علي أمنها وسلامة شعبها.

وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية

ودعت نائبة حماة الوطن، المواطنين باهمية النزول والمشاركة والتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لما تمثله على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأيضا ستكون مثالًا ونموذجًا يحتذى به الاجيال الحالية والقادمة، وما سينتج عن مشاركتهم من عوامل داعمة لتحقيق الامن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمنها ويحلم بيها كل المصريين.

وأضافت نائبة أسوان، أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي أحد أهم مبادئ الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبري التي بدأت منذ 10 سنوات، وهو ما يتوجب من أي مواطن مصري حريص على أمن واستقرار وازدهار بلده، أن يشارك ويدلي بصوته لاختيار الرئيس الذي عبر بالوطن الي بر الامان وحافظ علي أمنها في وسط تحديات وازمات شدها العالم، فنحن اذا على أعتاب جني ثمار تلك الانجازات بسواعد ووعي المصريين والقيادة الحكيمة الرشيدة.

وأشادت نيفين حمدي، بجهود واداء الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل سهولة ويسر أمام الناخبين بلجان الاقتراع على مستوي المحافظة، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، تجاه الاستحقاق الدستوري وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين بكافة طوائفهم ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديمقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة.

ووجهت نائبة أسوان، الشكر والتقدير لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة علي جهودهم الحثيثة للتيسر علي كافة المواطنين وتسهيل كافة الاجراءات وتذليل العقابات ان وجدت لخروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يعبر عن وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الذي يراه العالم ويتابعه كافة المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام المختلفة.