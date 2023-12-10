انتخابات الرئاسة.. الخولى: المشهد الانتخابى رائع منذ أول ساعة ويدل على وعى الشعب

كشف حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن المشهد الانتخابي رائع منذ أول ساعة ويدل على وعي الشعب.

وأضاف أن هناك إقبالًا كثيفًا من الناخبين في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعات الأولى بحشود كبيرة، موضحًا أن هناك تنظيمًا انتخابيًا رائعًا والتزامًا بكامل تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن المشهد ديمقراطي جميل والأحزاب تقوم بدور وطني عظيم، لأنه هناك حشد جماهيري كبير.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.