الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير صبرى وعايدة رياض وعصام السقا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

عايدة رياض بالانتخابات
عايدة رياض بالانتخابات الرئاسية

حرص عدد كبير من الفنانين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان من ضمن هؤلاء الفنانة عبير صبري التي أدلت بصوتها في مدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بأكتوبر، منذ قليل حرصًا منها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بيومها الأول.

كما شارك الفنان عصام السقا في الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته  بمدرسة محمود عمر الثانوية بمنطقة الهرم، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره.

بينما أدلت الفنانة عايدة رياض بصوتها ضمن الانتخابات الرئاسية بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة، وحرصت أيضًا على التقاط الصور التذكارية مع جمهورها.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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