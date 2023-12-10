غرفة عمليات المجتمع المدنى: جميع اللجان بدأت فى مواعيدها دون أى رصد لتأخير

تابعت غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التقارير الواردة من غرف العمليات في ٢٧ محافظة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل، حيث انطلقت العملية الانتخابية بالمقار المخصصة في موعدها في التاسعة صباحًا، حيث كان العمل قد بدأ داخل اللجان والاستعدادات في الساعة الثامنة صباحا مع وصول القضاة إلى اللجان ولم ترصد الغرف المركزية أي تأخير في مواعيد فتح المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية استعدادًا لاستقبال الناخبين.

وتم رصد أنه تم توفير كل الخدمات بجميع المقار وتوفير كراسي وأماكن لكبار السن كما رصدت غرف العمليات الإقليمية وجود كبير من المتطوعين من التحالف الوطني وعدد من الأحزاب لتوفير وسائل الانتقالات لجميع الأهالي للتيسير عليهم للوصول إلى اللجان الانتخابية.

توفير حملات ١٠٠ مليون صحة في محيط اللجان

كما رصدت وجود عدد كبير من المتابعين للعملية الانتخابية من التحالف الوطني الأهلي ومؤسسة حياة كريمة وقد كان للاتحادات الإقليمية دور في توفير حملات ١٠٠ مليون صحة في محيط عدد كبير من اللجان لتقديم الدعم الصحي للمواطنين خاصة لكبار السن والسيدات.

وقد أفادت لجان المتابعة الإقليمية بوجود تدفق عدد كبير من الأهالي أمام مقار المدارس منذ بداية الساعة الثامنة والنصف صباحًا قبل الفتح الرسمي لمقار اللجان ووصل عدد الناخبين كما شهدت المناطق المحيطة بالمقار الانتخابية بالعديد من المحافظات لمسيرات وسط الأغاني الوطنية كما كانت حملات والخدمات الصحية حاضرة بقوة في محيط اللجان وتلاحظ ارتفاع درجة الإقبال لأعلى درجة حيث تلاحظ قيام الجامعات والمصالح الحكومية بتوفير وسائل النقل كما لاحظت الغرفة إقبالا على لجان المغتربين فى معظم المحافظات.

كما رصدت غرفة العمليات إقبالا متزايدا في محافظات وجة بحري كما رصدت في محافظات وجه قبلي رصدت غرفة العمليات الإقليمية توافد الأهالي وخروج عائلات بشكل كبير وتتراوح أعمار الناخبين في سن الشباب في للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.