الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتابعان سير العملية الانتخابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لقاءً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ونسب حجم المشاركة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

إقبال كثيف للتصويت

وأوضح المحافظ أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية، مشيرًا إلى أنه تم تسخير كل الإمكانيات ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، فضلًا عن توحيد كل الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

وأشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى المواطنين بكل محافظات الجمهورية، لا سيما شعب المنوفية العريق والذي يتصدر دائمًا الاستحقاقات الدستورية بما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.

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