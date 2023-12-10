الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية 2024.. أهالي وردان وكفر أبو الحديد يواصلون الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل أهالي قريتي وردان وكفر أبو الحديد بمنشأة القناطر في الجيزة الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع بدافع حبهم للوطن ودعم القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات ثورة ٣٠ يونيو واستكمال بناء الجمهورية الجديدة بعد اختيار رئيسهم القادم.

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وقال الناخبون إنهم حرصوا على المشاركة في الفترة المسائية للانتخابات خلال اليوم الأول لإرسال صورة التفاف المصريين حول قيادتهم السياسية لإظهار قوة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والغرب وأمريكا بعد تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي لضغوط قوية لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا إلى مصر وانتهاك دولة الاحتلال كل المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأوضحوا أنهم لن يغادروا لجان الاقتراع قبل التاسعة مساء وهذا رد الجميل الوطن والرئيس السيسي الذي ضحي بنفسه من أجل حماية واستقرار البلاد.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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