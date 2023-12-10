منى زكي تؤازر زوجها أحمد حلمي في عزاء شقيقه بالشيخ زايد

حرصت الفنانة "منى زكي" على مؤازرة زوجها أحمد حلمي في عزاء شقيقه خالد حلمي الذي توفي منذ أيام.

وتستقبل منى زكي العزاء المقام حاليا بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في الدقائق الأولى من انطلاقه وعلى رأسهم كل من الفنانة عبير صبرى وأمير صلاح الدين وإدوارد وناصر سيف الدين وغيرهم.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وشيَّع الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر خالد حلمي إلى مثواه الأخير الجمعة الماضي بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة مباشرة برفقة أفراد أسرته.

وتلقى أحمد حلمي العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها خلال اليومان الماضيين وذلك بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

ويتلقى حلمي، العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها لمدة يومين، وذلك بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية، على أن يتلقى العزاء في القاهرة يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، فيما تلقت الفنانة منى زكي، العزاء الخاص بالسيدات.