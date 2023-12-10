الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير مطار أسيوط الدولي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

جانب من التصويت
جانب من التصويت

أدلى اللواء جمال على، مدير مطار أسيوط الدولي والعشرات من العاملين المغتربين بمطار أسيوط، الأحد، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنة رقم 23 للوافدين ومقرها نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة اسيوط بحى غرب أسيوط وسط إقبال كبير من العاملين المغتربين وبمشاركة مديرى العموم ومديرى الإدارات والعاملين بالمطار، بتنسيق من أحمد آمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمطار واحمد فؤاد مدير الادارة.

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وتجرى الانتخابات الرئاسية بأسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة مع تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة ،وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائى كامل.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مطار أسيوط الانتخابات الرئاسية 2024 جامعة أسيوط التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات

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