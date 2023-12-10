"القومى لذوى الإعاقة": الدولة استجابت لمطالبنا وقدمت التيسيرات اللازمة لتصويت ذوى الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنها ذهبت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى لجنتها الانتخابية في منطقة الدقي.

وأشادت كريم بتوافر كراسي متحركة لتسهيل مشاركة ذوي الهمم في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت إيمان كريم، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الدولة المصرية استجابت لكافة المطالب التي تقدم بها المجلس القومي لذوي الإعاقة من أجل مشاركة هذا القطاع في الانتخابات الرئاسية، وبالفعل تمت الاستعانة بطريقة برايل في الانتخابات للمكفوفين، مع توفير تقنيات خاصة بضعاف السمع، مشيرة أن الملصقات الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية تم تصنيعها بطريقة برايل.

وتابعت: لدينا غرفة مراقبة داخل المجلس على أعلى مستوى، كما أنه يوجد داخل هذه الغرفة خبراء في لغة الإشارة من أجل استيعاب أي شكوى قادمة من ذوي الهمم حتى يسرع المجلس في حلها.

القومي لذوي الهمم

استطردت: "لدينا 150 مندوبا للمجلس في مختلف المحافظات من أجل متابعة سير العملية الانتخابية ونقل أحداثها إلى الغرفة المراقبة داخل المجلس، وذلك بسبب حرصنا الشديد على إزالة كافة المعوقات التي تقف أمام فئة ذوي الهمم".