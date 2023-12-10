البيلي يختتم جولاته بزيارة المنوفية لتفقد تأمين التغذية الكهربائية للمقار الانتخابية

اختتم المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، جولته فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بالتوجه الى محافظة المنوفية احدى محافظات النطاق الجغرافي لعمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمتابعة خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية داخل اللجان الانتخابية.

وتوجه البيلي لزيارة قطاع المنوفية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للوقوف على كافة استعدادات القطاع لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان الانتخابية بداخل محافظة المنوفية.