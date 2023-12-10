الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البيلي يختتم جولاته بزيارة المنوفية لتفقد تأمين التغذية الكهربائية للمقار الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

اختتم المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، جولته فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بالتوجه الى محافظة المنوفية احدى محافظات النطاق الجغرافي لعمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمتابعة خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية داخل اللجان الانتخابية.

وتوجه البيلي لزيارة قطاع المنوفية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للوقوف على كافة استعدادات القطاع لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان الانتخابية بداخل محافظة المنوفية.

 

شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظة المنوفية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

بيراميدز يتعادل مع صن داونز فى عقر داره بدورى أبطال إفريقيا

سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي