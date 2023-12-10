CNN: انتخابات الرئاسة المصرية 2024 شهدت إقبالا كثيفًا دون خروقات

سلّطت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، الضوء على انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، مشيرة إلى مشاركة عدد كبير من الناخبين في عموم البلاد وعدم رصد أي تجاوز أو خروقات خلال الساعات الأولى من عمليات اليوم من الانتخابات التي تجرى على مدار 3 أيام.

وتحت عنوان "المصريون يختارون رئيسهم في خامس انتخابات رئاسية.. وحملات المرشحين تعلن عدم رصد تجاوزات أو خروقات"، قالت "CNN"، في تقرير لها عبر نسختها العربية، إن المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية أدلوا بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح أبواب مقار اللجان الانتخابية، كما شهدت الانتخابات مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين في عمليات التصويت.

وأشارت "CNN" إلى أن هذه خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، ويتنافس فيها كل من: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران، على الفوز بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات.

وأشارت الشبكة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت بطاقة تصويت بطريقة "برايل" للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لتمكينهم من ممارسة حقهم والمشاركة.

وحسب التقرير، يبلغ عدد الناخبين في مصر أكثر من 67 مليون ناخب، فيما تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي، حيث يشرف عليها أكثر من 15 ألف قاض.

مرشحو انتخابات الرئاسة المصرية يشيدون بالعملية الانتخابية

ونقلت الشبكة الأمريكية تصريحات النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والتي أكد فيها أن الساعات الأولى من عمليات التصويت شهدت إقبالًا جيدا من الناخبين من مختلف المراحل العمرية وبكافة أنحاء الدولة، مشيرًا إلى أن القاهرة والجيزة تشهدان الأعلى كثافة حتى ظهر أول يوم الانتخابات.

وقال الهضيبي، لـCNN، إن غرفة عمليات المرشح "يمامة" لم ترصد أي تجاوزات أو خروقات في العملية الانتخابية، بل شهدت اللجان الانتخابية تسهيلات للتيسير على المواطنين الإدلاء بأصواتهم دون توجيه الناخبين لصالح مرشح بعينه.

فيما قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، للشبكة الأمريكية، إن اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة شهدت توافد عدد كبير من الناخبين، مشيدا بالتسهيلات التي شهدتها اللجان الانتخابية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أبوهميلة، في تصريحات خاصة لـCNN، أن الدعوات التي وجهت للناخبين للمشاركة في الانتخابات أثمرت عن زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، وهناك شفافية وحرية للمواطنين في اختيار المرشح.

من جانبه، قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عمليات المرشح فريد زهران رصدت زيادة تدريجية في أعداد الناخبين المشاركين بانتخابات الرئاسة، متوقعا استمرار زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الشناوي، لـCNN بالعربية، أن القاهرة الكبرى والإسكندرية شهدتا المشاركة الأعلى في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى عدم وجود تجاوزات خلال الساعات الأولى من الانتخابات حتى الآن.