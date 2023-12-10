الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول تعليق من عمليات التنمية المحلية على سير الانتخابات بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سير العملية الانتخابية فى انتخابات رئاسة الجمهوية 2024 مع المحافظين، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى وزير التنمية المحلية عددًا من الاتصالات مع المحافظين للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات، وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين.

وأشار المحافظون، خلال تواصلهم مع وزير التنمية المحلية، إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كل الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وقدم اللواء هشام آمنة الشكر للمحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات على الجهود التى يقومون بها لتذليل أى عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بالمحافظات والدولة المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتعاون كامل على مدار الساعة مع المحافظين وجميع الجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطنى للجميع.

كما أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، الذى تلقاه وزير التنمية المحلية بعد ظهر اليوم، إلى أن اليوم الأول للعملية الانتخابية شهد انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالمشهد الحضارى للمواطنين أمام اللجان الانتخابية فى جميع المحافظات وحرص المواطنين على التواجد أمام اللجان إدراكًا منهم بأهمية دورهم الإيجابى فى مسيرة الوطن، مشيدًا بدور عظيمات مصر من السيدات والفتيات حيث سجلت المرأة حضورًا حاشدًا وكبيرًا فى جميع المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت مساء اليوم، والعمل على تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه المواطنين والتنسيق المستمر مع كل المديريات الخدمية للتعامل مع أى طارئ.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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