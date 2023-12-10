الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العمال يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بحرية كاملة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

دعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصحاب الأعمال والمستثمرين الى ضرورة القيام بتوعية الموظفين والعمال بأهمية التصويت فى الانتخابات الرئاسية وتسهيل عمليات التصويت لهم. 

وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد  أن كثير من عمال وموظفى القطاع الخاص هم الذين كانوا حريصون على تنظيم عملية الإدلاء بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن كثير من أصحاب الأعمال ساهموا  فى تنظيم عمليات الذهاب والعودة للموظفين لتنظيم العمل أثناء الانتخابات دون تعطيل لخطوط الانتاج او تقديم الخدمات. 

وقال السقطى أن المستثمرين  لا يؤثرون على اختيارات العمال فى الانتخابات وان كل عامل ينفرد بعملية التصويت وحده  بحرية تامة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد. 

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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