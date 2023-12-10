توافد طلاب الجامعات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول حرصت الجامعات على مستوى الجمهورية على تشجيع الطلاب على الانتخاب وتنمية الروح الوطنية فيهم، فكانت الأغاني الوطنية حاضرة بقوة بجانب اللافتات التي تحثهم علي حقهم الدستوري في الانتخاب.

وحرص الطلاب على الإدلاء بأصواتهم، حيث احتشدوا أمام مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء بجميع محافظات مصر.

طلاب الجامعات يحتشدون في الانتخابات الرئاسية

ففي جامعة القاهرة احتشد طلاب فى أنحاء الحرم الجامعي حاملين علم مصر، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لعشرات العاملين بالجامعة في ظل جو من الوطنية والتشجيع على الإدلاء بأصواتهم.

فيما وفرت جامعة قناة السويس، أتوبيسات لنقل الطلاب الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بعدما نسقت الجامعة الطلاب المغتربين للادلاء بأصواتهم بعدما خصصت الإسماعيلية ١٠ لجان للمغتربين.

وعقدت جامعة قناة السويس عدد من الندوات التوعوية لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي أسيوط تابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أعمال مشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية المغتربين اليوم الأحد 10 من ديسمبر، في التصويت في الانتخابات الرئاسية وذلك فى مقر اللجنة الإنتخابية المخصصة للطلاب الوافدين بجهاز مدينة أسيوط الجديدة، بأسيوط الجديدة.

أما في سوهاج فقد نظم أساتذة وطلاب جامعة سوهاج، مسيرة حاشدة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

عدد المقرات الانتخابية

ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.