الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "كهرباء البحيرة" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

خلال مشاركة رئيس
خلال مشاركة رئيس كهرباء البحيرة فى الانتخابات الرئاسية

أدلي المهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء،  في لجنة المغتربين بمحافظة البحيرة بالانتخابات الرئاسية والتي تبدء اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام.

وتفقد رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء اللجان الانتخابية لتأمين التغذية الكهربائية للمقار الانتخابية، وشارك في الجولة التفقدية رؤساء القطاعات المختلفة بالشركة ومديري العموم في نطاق عمل شركة البحيرة بمحافظات البحيرة ومطروح.

كما شارك العاملون المغتربون بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بانتخابات الرئاسة 2024، عبر المقار الانتخابية المخصصة للمغتربين في محافظتي البحيرة ومطروح.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المهندس طارق عبدالشافي شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء البحيرة لتوزيع الكهرباء البحيرة الكهرباء

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