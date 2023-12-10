الشركة المتحدة: نتعامل مع كل مرشحى الرئاسة بحيادية تامة ونؤدى واجبنا الإعلامى باحتراف

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادية تامة، وأنها تغطي العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية، بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح، والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من كل ربوع مصر.

وقالت الشركة، في بيان، إن غرفة متابعتها رصدت أخبارا مغلوطة عن منع بث أو حجب أخبار بعينها، سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة، وبناء عليه تنفي الشركة مثل تلك الأخبار المغلوطة، لتؤكد ما انتهجته الشركة في كل محفل هام تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفة، والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي، متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكدت الشركة أنها ستلاحق أي جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام، وذلك من خلال الوسائل الرسمية لذلك.

وتعتز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر ما تقدمه قنواتها الإعلامية، وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الإعلامي بالاحتراف المطلوب ووفقا للقواعد المنظمة للعمل.