الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتحاور مع الناخبين أمام لجنة الوافدين

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

أدلى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة الوافدين بموقف الإسماعيلية العمومي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي شهدت توافد من الناخبين، تزامنًا مع فتح اللجان في أولى أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام. 

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وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من قيادات الجامعة وطلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية. 

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واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بإقبال الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكل المقار الانتخابية، خاصة لجان الوافدين بكل أرجاء المحافظة. 

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏حشد‏‏ و‏نص‏‏

وحرص "بشارة" على الحوار مع الشباب المتواجدين أمام مقر اللجنة، للتعرف على أي مشكلات قد واجهتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفًا المشاركة في الانتخابات بالواجب الوطني على كل مواطن له حق الانتخاب.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألفًا و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألفًا و٢٧٣ ناخبًا، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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