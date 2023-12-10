عجوز وزوجته بالفيوم يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية: "صوتنا أمانة"

حرص رجل عجوز وزوجته، ييلغان من العُمر 80 عاما، من قرية مناشي الخطيب بالفيوم،على الإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية، حيث حضرا إلى لجنة منشأة العشيري، وقالا إنهما حرصا على الإدلاء بصوتهما حبا فى مصر، قائلين، "صوتنا ده حقنا ومش هنفرط فيه".

وقال الزوج ويدعى "ساري جمعة هواري" لـ"الدستور"، إنه حرص على النزول والمشاركة هو وزوجته ساندين على بعضهما وذلك للإدلاء بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.