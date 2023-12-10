مسيرة حاشدة لعمال مجمع الألومنيوم بنجع حمادي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

توجهت مسيرة حاشدة لعمال مجمع الألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعمهم لها بشكل كبير.

وشارك في المسيرة عددا كبيرا من أبناء القرية والعمال، حاملين في أيديهم أعلام مصر.

انتهاء فترة الصمت الانتخابي

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.