الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حي الأسمرات" ينظم مسيرة انتخابية حاشدة زينها حضور الأطفال

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم أهالي حي الأسمرات، مسيرة انتخابية حاشدة، زينها حضور أطفال الحي والشباب، والأعلام المصرية، إذ أكد المشهد وعي أهالي حي الأسمرات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية، للمصريين بالداخل وتستمر لمدة 3 أيام حتي  12 ديسمبر، تحت إشراف قضائي كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.
 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

مسنة تصطحب علم مصر من صنع يدها أثناء التصويت في الانتخابات (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي