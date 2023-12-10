"حي الأسمرات" ينظم مسيرة انتخابية حاشدة زينها حضور الأطفال

نظم أهالي حي الأسمرات، مسيرة انتخابية حاشدة، زينها حضور أطفال الحي والشباب، والأعلام المصرية، إذ أكد المشهد وعي أهالي حي الأسمرات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية، للمصريين بالداخل وتستمر لمدة 3 أيام حتي 12 ديسمبر، تحت إشراف قضائي كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

