الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس محمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، بصوته بمحافظة الإسكندرية في الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ٣ أيام.

ورافق رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال إدلائه بصوته فى لجنة الانتخابات بمحطة توليد أبوقير، التى تم إعدادها للمغتربين، لفيف من قيادات الشركة، يتقدمهم رؤساء قطاعات الإنتاج والشئون المالية والموارد البشرية والشئون الفنية ورؤساء ومديرو القطاع المختلفة، ومجموعة كبيرة من العاملين للمشاركة في التصويت.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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