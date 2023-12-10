احتشاد الناخبين أمام لجان حي الأميرية شمال العاصمة

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ عدد من اللجان الانتخابية بنطاق حى الأميرية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

وشدد نائب المحافظ على وعى المواطنين لمشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

واذدحم عددا من أهالي حي الأميرية أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المنطلقة صباح اليوم وسط فرحة عارمة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.