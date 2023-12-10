موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بيانات اللجنة الانتخابية من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية حاليا مع انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة محافظات الجمهورية حيث يرغب أكثر من 65 مليون ناخب في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لرسم مستقبل الوطن.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بيانات اللجنة الانتخابية

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بيانات اللجنة الانتخابية https://www.elections.eg/ مخصص للناخبين من كافة محافظات الجمهورية لمعرفة المقر الانتخابي لكل مواطن على مستوى الجمهورية من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح وغالبا ما تم تحديد المقرات الانتخابية خلال المربع السكني التابع للناخب وفقا لبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

تتضمن قاعدة بيانات الهيئة جميع أسماء وعناوين المقرات الانتخابية من مدارس والتي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته وفقا للرقم القومي لكل مواطن ممن لهم الحق في الانتخابات.

كيفية التصويت في بطاقات الاقتراع الرئاسي 2024

تتم عملية التصويت من خلال وضع علامة صح على اسم ورمز المرشح الرئاسي في البطاقة الانتخابية الذي تم اختياره وعدم وضع علامات أخرى في باقي الخانات الخاصة بباقي المرشحين لضمان عدم إبطال الصوت أثناء عملية الفرز حيث تتكون البطاقة الانتخابية من اربع مربعات بشكل أفقي تشمل اسم المرشح وشهرته ورمزه الانتخابي وهم كما يلي:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويحمل رمز انتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي ويحمل رمز انتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ويحمل رمز انتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري يحمل ركز انتخابي السلم.

موعد مؤتمر إعلان الانتخابات الرئاسة 2024

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 يحضره مندوبي كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمرئية والمقروءة في كافة دول العالم حيث يعلن رئيس الهيئة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.